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03.08.2026 06:31:29
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh 2,81 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,90 Milliarden SGD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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