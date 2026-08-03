PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh 2,81 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,90 Milliarden SGD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at