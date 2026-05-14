PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,08 Prozent auf 2,91 Milliarden SGD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,20 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,93 Prozent auf 11,66 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,67 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at