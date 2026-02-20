PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (A) Class - A- informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (A) Class - A- präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,38 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 481,90 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 496,18 Milliarden IDR ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 9,57 IDR gegenüber 7,46 IDR je Aktie im Vorjahr.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (A) Class - A- hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 957,98 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 920,62 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

