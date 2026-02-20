|
20.02.2026 06:31:28
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (A) Class - A- informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (A) Class - A- präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,38 IDR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 481,90 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 496,18 Milliarden IDR ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 9,57 IDR gegenüber 7,46 IDR je Aktie im Vorjahr.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (A) Class - A- hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 957,98 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 920,62 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.