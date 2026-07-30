PT Timah Tbk hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Timah Tbk äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 162,99 IDR gegenüber 24,60 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Timah Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4 954,67 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 2 121,98 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at