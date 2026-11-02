PT Timah Tbk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Timah Tbk stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

PT Timah Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 188,87 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,60 IDR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Timah Tbk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 139,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5 729,55 Milliarden IDR im Vergleich zu 2 387,87 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at