PT Trimegah Securities Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Trimegah Securities Tbk hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,09 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Trimegah Securities Tbk 15,21 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 530,30 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 86,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,29 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 83,48 IDR eingefahren. Im Vorjahr waren 36,55 IDR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT Trimegah Securities Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 1 679,95 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 907,15 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 85,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at