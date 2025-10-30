PT Triputra Agro Persada Tbk Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Triputra Agro Persada Tbk Registered hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 50,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Triputra Agro Persada Tbk Registered 32,00 IDR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 699,45 Milliarden IDR – ein Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Triputra Agro Persada Tbk Registered 2 165,59 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at