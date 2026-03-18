18.03.2026 06:31:28

PT Triputra Agro Persada Tbk Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Triputra Agro Persada Tbk Registered hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 51,00 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Triputra Agro Persada Tbk Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 76,00 IDR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,84 Prozent auf 3 194,36 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Triputra Agro Persada Tbk Registered 3 429,08 Milliarden IDR umgesetzt.

PT Triputra Agro Persada Tbk Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 186,00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 157,00 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11 402,20 Milliarden IDR – ein Plus von 17,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Triputra Agro Persada Tbk Registered 9 671,46 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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