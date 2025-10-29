PT Ultrajaya Milk Industry Trading hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Ultrajaya Milk Industry Trading hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 34,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 155,99 Milliarden IDR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Ultrajaya Milk Industry Trading 2 138,09 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at