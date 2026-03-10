10.03.2026 06:31:29

PT Ultrajaya Milk Industry Trading informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Ultrajaya Milk Industry Trading hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,00 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,00 IDR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Ultrajaya Milk Industry Trading 2 530,17 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2 291,29 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 130,00 IDR, nach 109,00 IDR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,20 Prozent auf 8 767,85 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 874,20 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

