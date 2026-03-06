PT Uni-Charm Indonesia Tbk Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Uni-Charm Indonesia Tbk Registered lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 265,00 IDR gegenüber 28,00 IDR im Vorjahresquartal verkündet.

PT Uni-Charm Indonesia Tbk Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 631,41 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 548,31 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -288,000 IDR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Uni-Charm Indonesia Tbk Registered ein EPS von 84,00 IDR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Uni-Charm Indonesia Tbk Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 17,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7 984,38 Milliarden IDR im Vergleich zu 9 675,47 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at