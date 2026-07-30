PT Unilever Indonesia präsentierte Quartalsergebnisse

PT Unilever Indonesia ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Unilever Indonesia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,00 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8 456,94 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8 739,53 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at