PT Unilever Indonesia Tbk Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Unilever Indonesia Tbk Un lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 479,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 531,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at