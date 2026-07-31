PT United Tractors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT United Tractors hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 90,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT United Tractors 1361,00 IDR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat PT United Tractors 29 735,33 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34 264,50 Milliarden IDR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at