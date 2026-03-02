PT United Tractors präsentierte Quartalsergebnisse

PT United Tractors hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 922,00 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1085,00 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 30 835,61 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34 869,05 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4082,00 IDR. Im letzten Jahr hatte PT United Tractors einen Gewinn von 5378,00 IDR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 131 300,81 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT United Tractors 134 427,00 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at