PT United Tractors Tbk Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT United Tractors Tbk Un hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,85 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 4,93 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT United Tractors Tbk Un 6,78 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,92 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

