PT Vale Indonesia Tbk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Vale Indonesia Tbk hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 101,60 IDR gegenüber 4,95 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat PT Vale Indonesia Tbk im vergangenen Quartal 5 086,95 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Vale Indonesia Tbk 3 630,57 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at