18.03.2026 06:31:28

PT Vale Indonesia Tbk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Vale Indonesia Tbk hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,64 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,06 IDR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4 742,90 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 3 820,08 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 118,53 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 88,73 IDR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,25 Prozent auf 16 300,72 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15 058,78 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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