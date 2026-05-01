01.05.2026 06:31:29

PT Vale Indonesia Tbk präsentierte Quartalsergebnisse

PT Vale Indonesia Tbk hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 69,11 IDR gegenüber 34,33 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4 258,95 Milliarden IDR – ein Plus von 26,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Vale Indonesia Tbk 3 375,85 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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