PT Vale Indonesia Tbk: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Vale Indonesia Tbk hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,54 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,52 IDR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,70 Prozent auf 4 559,38 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 627,13 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at