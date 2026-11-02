PT Vale Indonesia Tbk: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Vale Indonesia Tbk präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 73,19 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 42,54 IDR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Vale Indonesia Tbk 6 301,24 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4 558,85 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at