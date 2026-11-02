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02.11.2026 06:31:29
PT Vale Indonesia Tbk Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Vale Indonesia Tbk Un gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Vale Indonesia Tbk Un 0,130 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat PT Vale Indonesia Tbk Un im vergangenen Quartal 352,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Vale Indonesia Tbk Un 275,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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