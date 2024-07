PT Vale Indonesia Tbk Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Vale Indonesia Tbk Un ließ sich am 30.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Vale Indonesia Tbk Un die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 229,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 36,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Vale Indonesia Tbk Un 363,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at