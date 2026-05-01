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01.05.2026 06:31:29
PT Vale Indonesia Tbk Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PT Vale Indonesia Tbk Un veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,0 Millionen USD – ein Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Vale Indonesia Tbk Un 204,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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