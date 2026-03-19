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19.03.2026 06:31:28
PT Vale Indonesia Tbk Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT Vale Indonesia Tbk Un hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Vale Indonesia Tbk Un ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 284,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,360 USD beziffert, während im Vorjahr 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 987,82 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 947,20 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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