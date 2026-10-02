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02.10.2026 06:31:29
PT Visi Media Asia Tbk (A) (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PT Visi Media Asia Tbk (A) (A) hat am 29.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,53 IDR. Im Vorjahresquartal waren 79,90 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,62 Prozent auf 207,35 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 210,77 Milliarden IDR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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