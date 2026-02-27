|
PT Wahana Ottomitra Multhiartha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PT Wahana Ottomitra Multhiartha hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 11,23 IDR gegenüber 32,04 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,53 Prozent auf 500,24 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 508,02 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 40,95 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 75,52 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1 975,12 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 017,26 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
