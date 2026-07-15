PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,76 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,180 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 412,97 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 337,95 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at