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15.07.2026 06:31:29
PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,76 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,180 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 412,97 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 337,95 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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