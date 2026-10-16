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16.10.2026 06:31:29
PT Waskita Beton Precast Tbk Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,47 IDR gegenüber -0,250 IDR im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 269,53 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Waskita Beton Precast Tbk Registered 435,51 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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