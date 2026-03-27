|
27.03.2026 06:31:29
PT Waskita Beton Precast Tbk Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,13 IDR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 7,130 IDR ebenfalls auf diesem Niveau.
Umsatzseitig standen 401,41 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 37,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Waskita Beton Precast Tbk Registered 637,50 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,840 IDR. Im Vorjahr waren -20,620 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 569,57 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 971,90 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.