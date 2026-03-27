PT Waskita Beton Precast Tbk Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,13 IDR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 7,130 IDR ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig standen 401,41 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 37,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Waskita Beton Precast Tbk Registered 637,50 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,840 IDR. Im Vorjahr waren -20,620 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 569,57 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 971,90 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at