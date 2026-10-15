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15.10.2026 06:31:29
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered B hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 33,13 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -35,900 IDR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 208,98 Milliarden IDR im Vergleich zu 2 183,45 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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