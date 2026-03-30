PT Wijaya Karya Beton Tbk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Wijaya Karya Beton Tbk präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,63 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,62 IDR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Wijaya Karya Beton Tbk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 066,26 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 509,56 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,59 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Wijaya Karya Beton Tbk ein Gewinn pro Aktie von 7,46 IDR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT Wijaya Karya Beton Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 3 585,86 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 896,02 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um -26,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at