PT Wijaya Karya (Persero): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Wijaya Karya (Persero) präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

PT Wijaya Karya (Persero) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,66 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -22,150 IDR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 675,61 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 2 745,78 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at