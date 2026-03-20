20.03.2026 06:31:28

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 180,00 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 729,33 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 434,88 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 327,00 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 546,00 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9 733,30 Milliarden IDR im Vergleich zu 8 002,90 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:52 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen