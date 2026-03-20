PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 180,00 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 729,33 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 434,88 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 327,00 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 546,00 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9 733,30 Milliarden IDR im Vergleich zu 8 002,90 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at