PT Wintermar Offshore Marine Tbk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Wintermar Offshore Marine Tbk präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,80 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,90 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 380,51 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 329,34 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 74,41 IDR. Im Vorjahr hatte PT Wintermar Offshore Marine Tbk 79,86 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 338,67 Milliarden IDR, während im Vorjahr 1 305,01 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at