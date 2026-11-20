PT XL Axiata TBK Un hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT XL Axiata TBK Un im vergangenen Quartal 658,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT XL Axiata TBK Un 694,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at