PT XL Axiata TBK Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT XL Axiata TBK Un hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 690,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT XL Axiata TBK Un 637,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at