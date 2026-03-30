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30.03.2026 06:31:29

PT Yanaprima Hastapersada Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Yanaprima Hastapersada Tbk lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 9,12 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Yanaprima Hastapersada Tbk noch ein Gewinn pro Aktie von -4,170 IDR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 99,41 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,16 Milliarden IDR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,00 IDR, nach -6,000 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 362,40 Milliarden IDR, während im Vorjahr 343,99 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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