|
07.11.2025 06:31:29
PTC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PTC präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 2,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTC 1,04 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 893,8 Millionen USD gegenüber 626,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,74 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,30 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.