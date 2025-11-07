PTC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PTC präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTC 1,04 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 893,8 Millionen USD gegenüber 626,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,74 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,30 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

