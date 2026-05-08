PTC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PTC veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTC 1,35 USD je Aktie eingenommen.

PTC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 774,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 636,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at