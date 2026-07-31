PTC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PTC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PTC ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 600,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 643,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at