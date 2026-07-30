PTC India Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PTC India Financial Services lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,13 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,37 Prozent zurück. Hier wurden 1,03 Milliarden INR gegenüber 1,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at