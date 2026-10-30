PTC India Financial Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PTC India Financial Services hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,69 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,14 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTC India Financial Services 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at