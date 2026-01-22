PTC India Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PTC India Financial Services hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PTC India Financial Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden INR im Vergleich zu 1,54 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at