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08.05.2026 06:31:29
PTC India Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PTC India Financial Services äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTC India Financial Services 0,910 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 24,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
PTC India Financial Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,97 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,38 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat PTC India Financial Services im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 18,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 6,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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