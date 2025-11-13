|
PTC India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PTC India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 6,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTC India 7,34 INR je Aktie eingenommen.
PTC India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,59 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
