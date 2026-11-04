PTC India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PTC India hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PTC India mit einem Umsatz von insgesamt 58,12 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at