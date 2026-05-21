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21.05.2026 06:31:29
PTC India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PTC India äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,98 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,06 Milliarden INR in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 20,46 INR beziffert, während im Vorjahr 30,41 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 167,71 Milliarden INR gegenüber 156,01 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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