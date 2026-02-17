|
PTC India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PTC India hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,32 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,16 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,05 Milliarden INR ausgewiesen.
