PTC Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PTC Industries hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,56 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 132,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 669,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at